Halloweenoptocht Vlagtwedde – Loop maar mee, als je durft (video)

VLAGTWEDDE – Winkeliersgroep Vlagtwedde organiseert dit jaar op 30 oktober voor de 25e keer de Halloweenoptocht. Deelnemers kunnen hun creativiteit laten zien met griezelige kostuums en schmink. Wie liever toekijkt, kan langs de route komen kijken naar alle verschijningen die door Vlagtwedde trekken.
Tijdens deze jubileumeditie kunnen de deelnemers aan het eind van de route meedoen aan broodjes bakken, dansen bij een Halloween discoshow en is er de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd.
Iedereen is welkom om verkleed mee te doen of te komen kijken. Aanvang 19.00 uur.
Video: GenAmedia Nieuws. De video vindt u ook HIER.