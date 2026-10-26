Henk Smit (79) is nog niet klaar om stil te zitten en brengt nieuwe dichtbundel uit

Vrij wisselvallig met zonnige momenten, morgen opvallend zacht

Maandag De maandag start met perioden waarin de zon schijnt. In ons noordoosten kan vanochtend eerst nog een enkele regenbui voorkomen, maar al snel wordt het overwegend droog. Vanmiddag is er in de streek eerst nog af en toe ruimte voor de zon, waarna vanuit het westen de bewolking toeneemt. Tegen het einde van de middag kan er heel lokaal wat lichte (mot)regen vallen. Met een middagtemperatuur van rond de 13°C is het heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind waait matig, 3 tot 4 Bft. Vanavond raakt het geheel bewolkt met af en toe (mot)regen en een matige zuidenwind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag is het op de meeste plaatsen weer droog. Er wordt uitgesproken zachte lucht aangevoerd, waardoor de minimumtemperatuur niet verder daalt dan een zeer zachte 12°C. De wind blijft matig uit het zuiden waaien, 3 Bft.

Dinsdag Morgen, dinsdag 27 oktober, staat ons een zeer zachte dag te wachten. De ochtend verloopt het meest bewolkt en overwegend droog, al kan in ons noordoosten aan het begin van de ochtend nog een buitje vallen. Gedurende de middag is er in het oosten eerst nog af en toe zon, voordat er vanuit het westen meer bewolking binnenschuift met later regen. Het wordt opvallend warm voor eind oktober met maxima van rond de 16°C tot 17°C in onze streek. De zuidwestenwind is matig, 3 tot 4 Bft. Dinsdagavond valt er in het oosten eerst nog af en toe regen, waarna er later op de avond vanuit het westen opklaringen binnentrekken.

Tip van de redactie: Maak vanochtend en vanmiddag gebruik van de droge uren en de zonnige momenten voor een wandeling, morgen is het opvallend warm!