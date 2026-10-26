Henk Smit (79) is nog niet klaar om stil te zitten en brengt nieuwe dichtbundel uit

VEENDAM – Op vrijdag 30 oktober verschijnt het nieuwe boek Angst laat zich niet verbeelden – Sonnetten over macht en onmacht van Henk Smit. Henk merkt dat de democratie in ons land steeds meer onder druk komt te staan door krachten die het onderscheid tussen gevoel en verstand ondergraven. Voor anderen die worstelen met deze ontwikkelingen, schreef hij zijn nieuwe sonetten. Deze gedichtenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
In Angst laat zich niet verbeelden wordt een beeld geschetst van veranderingen in de maatschappij van de jaren vijftig van de vorige eeuw tot in de tijd waarin wij nu leven. Een verzuilde maatschappij die in de loop der jaren steeds individualistischer is geworden. Met het gevolg verharding en meer en meer polarisatie. De sonnettenkrans Angst vormt het hart van deze bundel waarin de mens zichzelf tegenkomt in schaduw en in licht.
Over de auteur
Henk Smit is geboren in 1947 in Oostwold (Old). Na de middelbare school is hij gaan werken als elektromonteur. Na een vervolgstudie en militaire dienst kwam hij in 1969 in dienst bij het EGD, het tegenwoordige Essent. In 2008 ging hij als 61-jarige met pensioen. Met het schrijven van gedichten is hij begonnen tijdens zijn militaire dienst. In 1984 verscheen zijn eerste dichtbundel, met vrije verzen, in het Nederlands. Daarna volgden drie bundels met sonnetten in het Gronings. In 2024 verscheen de bundel Ballast met sonnetten in het Nederlands. In november 1992 won hij de eerste prijs in de Taalronde van de TaalTheaterNacht te Emmen.
Bron: Boekscout