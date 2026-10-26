Inwoonster Veendam gewond bij ongeval Oranjepark

VEENDAM – Bij een ongeval aan het Oranjepark is vanmorgen een 39 jarige inwoonster van Veendam gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde omstreeks half negen. Door onbekende oorzaak raakte een personenauto van de weg en botste tegen een boom. De wagen sloeg vervolgens over de kop.
Hulpdiensten, waaronder brandweer Veendam en de traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De bestuurster, en tevens de enige inzittende, raakte ernstig gewond. Zij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Foto’s: Hemmo Kuiper
Het slachtoffer en tevens enige inzittende van de auto betreft een 39-jarige vrouw uit Veendam. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.— Politie Groningen (@POL_Groningen) October 26, 2026