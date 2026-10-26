DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Lathen
Op de parkeerplaats van de Netto supermarkt aan de Rosenstraße in Lathen is zondag om 01.15 uur moedwillig een Mitsubishi ASX beschadigd. Een 33 jarige man en een nog onbekend persoon schopten tegen de auto en een van de spiegels. Ook gooiden ze een fles tegen de voorruit. De schade wordt op 5.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 05933/924570.
Om tien uur zaterdagavond is bij het treinstation van Lathen een 21 jarige man mishandeld. Hij werd door meerdere personen aangevallen. Zij beroofden hem van zijn portemonnee en zijn IPhone. Vervolgens gingen ze er in een zwarte BMW vandoor. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 05933/924570.