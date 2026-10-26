Kunstenaars uit Westerwolde en Haren Ems bij 50e Salon d’Automne in Andrésy

ANDRÉSY, WESTERWOLDE, HAREN – Elf mensen uit Westerwolde en het Duitse Haren Ems reisden afgelopen vrijdag naar het Franse Andrésy, nabij Parijs, voor de opening van de 50e editie van de kunstexpositie Salon d’Automne d’Andrésy. Kunstenaars van Kunstkring Westerwolde en Kunst Kreis Haren Ems presenteren er hun werk in cultureel centrum Espace Julien Green. Beide kunstenaarsgroepen nemen al meerdere jaren achtereen deel aan deze expositie.
De officiële opening vond zaterdag plaats. De jubileumeditie wordt georganiseerd door de Amicale des Beaux-Arts d’Andrésy en is te bezoeken van 24 oktober tot en met 1 november 2026. De tentoonstelling brengt verschillende kunstvormen samen, waaronder schilderkunst, tekenkunst en beeldhouwkunst.
Culturele band tussen drie gemeenten
De deelname van de kunstenaars sluit aan bij de bijzondere band tussen Andrésy, de gemeente Westerwolde en de Duitse stad Haren Ems. Westerwolde onderhoudt sinds 2000 een stedenband met Andrésy, terwijl Haren Ems al sinds 1988 een partnerrelatie met de Franse gemeente heeft.
Sinds het ontstaan van deze betrekkingen onderhouden de gemeenten nauwe contacten, waarbij cultuur een belangrijke rol speelt. De samenwerking biedt kunstenaars uit Nederland en Duitsland de gelegenheid hun werk in Frankrijk te presenteren en kennis te maken met kunstenaars uit andere landen. Bij het plaatsnaambord van Andrésy staan ook de namen van de partnergemeentes vermeld.
De kunstenaars uit Westerwolde en Haren Ems krijgen tijdens het Salon d’Automne een eigen plek bij de entree van de tentoonstelling. Daarmee is er ruimte voor de deelnemende kunstenaars uit beide partnergemeenten om hun werk onder de aandacht van het Franse publiek te brengen. Een grote dank gaat uit aan de negentigjarige mevrouw Otto die dit al jaren verzorgd.
Prijzen voor kunstenaars uit Westerwolde en Haren Ems
Tijdens deze jubileumeditie vielen ook kunstenaars uit de beide partnergemeenten in de prijzen. Rita Wallmann uit Haren Ems, autodidact kunstenaar met fotografie en schilderkunst als specialisaties, ontving een prijs voor haar werk.
Ook Lisette Scheffer van Kunstkring Westerwolde werd door de jury bekroond. Scheffer studeerde aan de Kunstacademie in ’s-Hertogenbosch en werkte jarenlang als illustrator en grafisch ontwerper. Tegenwoordig houdt zij zich onder meer bezig met acrylschilderkunst, keramische sculpturen en kleibeelden. Daarnaast heeft zij een atelier in Drenthe en verzorgt zij cursussen en workshops.
De jury reikte tijdens de opening prijzen uit in verschillende kunstdisciplines. Daarmee werd de veelzijdigheid van de deelnemende kunstenaars benadrukt.
Waardering voor internationale samenwerking
Tijdens de opening sprak de voorzitter van de organiserende vereniging zijn dank uit aan de kunstenaars uit Nederland en Duitsland en aan het partnerschapscomité. Hij bedankte hen voor hun aanwezigheid en de reis die zij speciaal voor deze gelegenheid naar Andrésy hadden gemaakt.
De 50e editie van het Salon d’Automne onderstreept het belang van de culturele uitwisseling tussen Andrésy, Westerwolde en Haren Ems. Voor de kunstenaars is het een gelegenheid om hun werk internationaal te presenteren en de contacten tussen de drie partnergemeenten verder te versterken.
André Dümmer