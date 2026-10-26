Lichtenberg uitvaartassistentie viert tien jarig bestaan

MUSSELKANAAL – Op 23 oktober vierde Lichtenberg uitvaartassistentie uit Musselkanaal haar 10- jarig bestaan.
Ondanks het onstuimige weer werd het een goedbezochte, gezellige en ongedwongen dag, waarbij
familie, medewerkers en genodigden samenkwamen om dit bijzondere jubileum te vieren.mDit alles onder het genot van een hapje en een drankje en een kijkje achter de schermen van het bedrijf.
Ronald Lichtenberg, vanaf 2006 werkzaam in de uitvaartbranche, begon tien jaar geleden zijn bedrijf
Lichtenberg uitvaartassistentie. Destijds kocht hij zijn eerste staatsierouwwagen. In de jaren daarna
groeide het bedrijf en werd een eigen pand gekocht aan de Verbindingsweg in Musselkanaal. Het wagenpark werd uitgebreid met diverse andere staatsieauto’s en twee rouwtransportauto’s. En hoe bijzonder is het, dat juist tijdens het 10- jarig jubileum opnieuw een prachtige staatsieauto werd
afgeleverd. Een mooie aanvulling op het wagenpark!
Sinds 2020 is ook Ronald zijn partner, Margriet Brouwer, te vinden binnen de bedrijfswerkzaamheden.
Samen met een team van ervaren medewerkers is het bedrijf inmiddels tien jaar inzetbaar voor de
laatste verzorging en het vervoer van de overledene. Ronald en Margriet kijken samen met hun team terug op een geslaagde jubileumdag en bedanken iedereen die aanwezig was om deze mijlpaal met hen te vieren.
Bron: Margriet Brouwer