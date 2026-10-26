Midden Groningen show en Vogelshow Oost Groningen in dorpscentrum De Broeckhof Zuidbroek

ZUIDBROEK – Vrijdag en zaterdag 30 & 31 oktober kunnen de liefhebbers van kleindieren hun hart ophalen in Zuidbroek. Drie verenigingen organiseren gezamenlijk een grote kleindierenshow in dorpscentrum De Broeckhof Zuidbroek.
De verenigingen PKV Muntendam e.o. & PKV Fivelingo – Appingedam organiseren De Midden Groningen show. Op deze tentoonstelling zijn prachtige konijnen, sierduiven, hoenders, dwerghoenders en Serama’s te bewonderen in diverse variëteiten. De afgelopen jaren gooide de vogelgriep vaak roet in het eten waardoor de kippen niet welkom waren op de tentoonstelling. De organisatie is zeer content met het feit dat ze weer een show met diverse diergroepen kunnen organiseren.
Er zijn 519 dieren ingeschreven door fokkers uit de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en zelfs een oud-Groninger die nu woonachtig is in Wemeldinge Zeeland. De dieren worden vrijdag gekeurd door zeer kundige keurmeesters.
Vogelvereniging Oost Groningen houdt tegelijkertijd haar jaarlijkse tentoonstelling met
een grote variëteit met 500 vogels. Dit brengt dat er ruim 1000 prachtige dieren te
bewonderen zijn.
De openingstijden voor het publiek zijn vrijdagavond van 18:00 tot 22:00 uur met om 19:30 uur de prijsuitreiking voor de winnaars in de diverse diergroepen en zaterdag vanaf 10:00 uur tot 15:30 uur en de entree is gratis. In verband met het 100-jarig bestaan van PKV Muntendam zijn er mooie prijzen te verdelen met o.a. jubileummedailles voor de kampioenen beschikbaar gesteld door Kleindierliefhebbers Nederland.
Bron: Erwin Akkerman, Voorzitter/PR De Midden Groningen show