STADSKANAAL – Het Oogcafé Stadskanaal wil mensen met een oogaandoening bij elkaar brengen.
Op donderdag 5 november organiseert de Oogvereniging afdeling Groningen een Oogcafé in Stadskanaal. Dit café is bedoeld voor mensen met een oogaandoening of visuele beperking en hun naasten. Bezoekers kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar kennismaken en ervaringen delen.
‘We merken dat mensen heel veel hebben aan dit onderlinge contact. Vaak hebben ze het gevoel dat ze er alleen voor staan en voelen ze zich onbegrepen’, zegt Lies Toren, medecoördinator van het Oogcafé. ‘En we kunnen van elkaars ervaringen heel veel leren.’
Praktische informatie
Het Oogcafé wordt tussen 14.00 en 15.45 uur gehouden bij Lekker Anderz aan Menistenplein 10a in Stadskanaal. Het eerste kopje koffie of thee is op kosten van de Oogvereniging.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar groningen@oogvereniging.nl of bellen met 06-49 40 82 30.
Bron: Geert De Breucker