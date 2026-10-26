‘Optreden Dick van Altena een feestje’

VEELERVEEN – Zaterdag 24 oktober verzorgde Dick van Altena een optreden in Ons Noabershoes.
Zaterdag 18:30 uur: Dick van Altena rijdt samen met z’n vrouw het parkeerterrein bij Ons Noabershoes op. Na een korte begroeting rijden ze de auto naast de grote zaal, waar hij die avond optreedt en beginnen met uitladen van de benodigde apparatuur. Na het opstellen hiervan volgt aansluitend het testen van het geluid. De gitaar wordt gestemd en er wordt gezongen. De verlichting wordt getest.
Dan is het eerst tijd voor een sigaretje en daarna een kop koffie na een reis van bijna drie uur. De deuren gaan open en de reeds aanwezige belangstellenden komen binnen en zoeken een plekje in een sfeervol verlichte zaal. De bediening begint met het schenken van een kop koffie. Mensen blijven binnenkomen.
Om half negen verwelkomt voorzitter Pieter Huttinga ruim honderd belangstellenden. Dick van Altena wordt ontvangen met een warm applaus. Het is het begin van een prachtige avond, waar je de mensen optimaal ziet genieten van de warme stem van Dick van Altena. Een scala aan liedjes komt voorbij, zowel Nederlandstalig o.a. “Als ik jou niet had gekend”, “Die arm om mijn schouder”, “In één adem” en “Vele kleuren jas” ( een vertaling/vertolking van het nummer “Coat of many colors” van Dolly Parton)”, de Betuwse streektaal, o.a.: “Het is nog nooit zo donker gewis”, daarbij in het Gronings begeleid door de zaal en het Engels, zoals “Save the last dance for me”, een nummer dat voor het eerst is opgenomen in 1960 door de Amerikaanse muziekgroep The Drifters, “Put your sweet lips” van Jim Reeves, Sylvia’s Mother van Dr. Hook & The Medicine Show, Me & Bobby McGee en Words. De mensen luisterden aandachtig, soms kon je een speld horen vallen. Het was een echt luisterconcert.
Toen tegen kwart voor elf de laatste klanken wegstierven, volgde een ovationeel applaus. Nog een laatste toegift, nog een laatste applaus. Langzaam ging men op huis aan, velen bleven nog even zitten om na te praten over deze prachtige avond. Een avond die dankzij de inzet van de vrijwilligers gerealiseerd kon worden. Bedankt daarvoor!
Het eerstvolgend optreden in Ons Noabershoes staat gepland voor zaterdag 28 november. De 5-koppige formatie BLUES4LIFE verzorgt dan vanaf 20:30 uur een optreden met blues uit de jaren ’50 tot hedendaagse blues, met hier en daar uitstapjes naar de bluesrock.
Verwacht in 2027:
Zaterdag 30 januari, 20:30 uur: Een avond Hollandse Piratenhits met Dj. STEEM Zaterdag 13 februari, 20:30 uur: BERT HADDERS met zijn nieuw theatertour
Zaterdag 27 februari, 20:30 uur: Back to the roaring 60’s / 70’s met SOMETHING ELSE
Zondag 27 maart (1e Paasdag), 11:00 uur: KRZYSZTOF GROEN & BÉ SCHMAAL met aansluitend paasbrunch.
Zaterdag 24 april, 20:30 uur: DE STROATKLINKERS BLUEGRASSBAND
Zaterdag 29 mei, 20:30 uur: Broeierige blues en een vleugje jazz met BLUESSHACK
Zaterdag 30 oktober, 20:00 uur: BERT HEERINK & MARTIJN V.D. ZANDE
Kaarten voor alle evenementen reserveren via: info@veelerveen.eu
of 06 25045014 / 06 57392348.
Bron: Pieter Huttinga