Petitie Bourtange al ruim 500 keer getekend: ‘We zijn de grootste publiekstrekker van Groningen, dit mag je niet kwijtraken’

BOURTANGE – De petitie ter behoud van de evenementen in Vesting Bourtange kent een vliegende start. Initiatiefneemster Antina Alies Heida meldt in een gesprek met Groningen1 dat er inmiddels al meer dan 500 handtekeningen zijn verzameld. Aanstaande donderdag wil zij de petitie officieel overhandigen aan het gemeentebestuur van Westerwolde. “Het gaat vooral mis bij de Veiligheidsregio met hun extreem strikte eisen. Maar we zijn de grootste publiekstrekker van Groningen, dit mag je simpelweg niet kwijtraken.”
Alies Heida woont en werkt zelf als vrijwilliger in de vesting en zag van dichtbij de grote onrust ontstaan onder ondernemers en organisatoren over het vergunningentraject van Magisch Samhain. “In de winter komt hier bijna niemand, dus deze festiviteiten zijn cruciaal om inkomsten te genereren. Sommige ondernemers moeten lang van tevoren grote inkopen doen. Als het publiek en de kramen wegblijven omdat een vergunning op het laatste moment knelt, lopen ze hun inkomsten mis. We zijn oprecht bang dat deze evenementen anders verdwijnen.”
Volgens de initiatiefneemster reikt het belang van de festiviteiten veel verder dan alleen de historische wallen van Bourtange. “De hele provincie Groningen en de regionale campings en horeca hebben hier baat bij. Het kan niet zo zijn dat doorgeslagen veiligheidseisen roet in het eten gooien, dat moeten we samen zien te voorkomen.”
De teller op petities.com is de 500 handtekeningen inmiddels ruimschoots gepasseerd. “Dat gaat goed, maar het kan uiteraard nog beter,” geeft Heida aan. Zij maakt vandaag een afspraak met de gemeente Westerwolde om de petitie aanstaande donderdag 29 oktober formeel aan het college aan te bieden. “We hopen dat er aanstaande donderdag heel veel mensen bij het gemeentehuis aanwezig zullen zijn om de petitie kracht bij te zetten.”
De petitie kan online worden ondertekend via petities.com/536260 of door de QR code te scannen.