Prachtig Najaarsconcert Jeduthun en Chaverim 

MUSSELKANAAL – Najaarsconcert Jeduthun en Chaverim een sfeervol succes. Fanfareorkest Jeduthun uit Sellingen en Vocaal Ensemble Chaverim uit Musselkanaal gaven gisteren een sfeervol najaarsconcert. Een goed gevulde Sint-Antoniuskerk in Musselkanaal genoot van een afwisselend en muzikaal hoogstaand programma.
Vocaal Ensemble Chaverim, onder leiding van Klaas Withaar, beet het spits af. Het koor bracht onder meer May It Be van Enya (in een bewerking van Mark Brymer), Ola Gjeilo’s Lux Beata Trinitas, Come to Me van Ivo Antognini en het gedragen Windows of Hope van Craig Courtney.
Daarna nam fanfareorkest Jeduthun, geleid door Wim Westerman, het stokje over. Met Deep Harmony van Handel Parker, een indrukwekkende en krachtige uitvoering van Absalon, het gevoelige To the Ones We Love (Thom Zigterman) en het meeslepende Rhythm Forever van Andreas L. Schulte pakten de muzikanten de zaal volledig in.
Het absolute hoogtepunt van de middag bewaarden de twee gezelschappen voor het laatst. Samen voerden zij de indrukwekkende Missa Brevis uit van de uit Sellingen afkomstige componist Jacob de Haan. Zijn muziek wordt wereldwijd gespeeld, maar klonk deze middag in zijn eigen regio extra bijzonder.
Tekst en foto’s: Geert Smit