Rob van de Scheur brengt zijn tweede boek uit

WINSCHOTEN – Toen Rob van de Scheur veertien jaar geleden verhuisde van Apeldoorn naar Winschoten in de provincie Groningen en daar voor het eerst in Termunterzijl kwam, sprak dit dorp met het haventje hem meteen aan. In zijn fantasie zag hij een geheime haven met duikboten, een idee dat hij heeft gebruikt in zijn eerste Robbie Mokers-boek dat verscheen in 2020. Nu, zes jaar later, is zijn tweede jeugdboek over speciaal agent Robbie Mokers afgerond en begint het avontuur wederom in Termunterzijl. Robbie Mokers – De verschrikkelijke duisternis wordt vanaf donderdag 29 oktober uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
Als er een bom ontploft in het gemaal van Termunterzijl en daarna blijkt dat een van Robbie Mokers’ collega’s is ontvoerd, breekt er voor Mokers en zijn team een spannende race tegen de klok aan. Is het team op tijd en winnen zij de race? Of wint uiteindelijk de verschrikkelijke duisternis?
Over de auteur
Rob van de Scheur (1969) schrijft met veel plezier boeken met spannende verhalen. In 2020 is zijn eerste boek over speciaal agent Robbie Mokers verschenen bij uitgeverij Boekscout. Rob is geboren in Apeldoorn, maar woont en werkt nu in de provincie Groningen.
Bron: Boekscout