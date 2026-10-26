Ruim 40 inwoners van Westerwolde ontdekken de reis van hun afval

WESTERWOLDE, HEERENVEEN – Waar gaat uw afval naartoe nadat de container is geleegd? Om die vraag te beantwoorden organiseerde de gemeente Westerwolde voor de tweede keer een excursie naar Omrin in Heerenveen.
Ruim 40 inwoners gingen mee en kregen eerst een presentatie over afvalscheiding en recycling. Daarna volgde een rondleiding over het indrukwekkende terrein van Omrin, dat zo groot is als 43 voetbalvelden.
Verdeeld over twee groepen liepen de deelnemers een route van ruim 2,5 kilometer langs verschillende installaties. Onderweg gaf een medewerker van Omrin uitleg over afvalscheiding, hergebruik en de verwerking van restafval. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen.
De excursie liet zien dat afval veel meer waarde heeft dan vaak wordt gedacht. Zo wordt 77% van het huishoudelijk afval gescheiden en omgezet in nieuwe grondstoffen of duurzame energie.
Kon u er niet bij zijn? Ontdek stap voor stap welke reis uw afval maakt nadat het is opgehaald, klik HIER.
Bron en foto’s: Gemeente Westerwolde