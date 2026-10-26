Swingende Keltische klanken en sfeer in een uitverkocht Albatrosgebouw

NIEUWE PEKELA – Met een aanstekelijke mix van Keltische folk en swing en verrassende uitstapjes naar Klezmer en Bluegrass zorgde de formatie UNICORN zondagmorgen voor een onvergetelijk optreden. Het kerkje was tot de laatste plaats gevuld voor de vier rasechte muzikanten, die samen een boeiende en sfeervolle ochtend vol muziek en humor neerzetten.
Dat de bandleden elkaar feilloos aanvoelen was vanaf de eerste noot te merken. Toch was de voorbereiding op het concert niet zonder hobbels: er was helaas een kink in de kabel. Vaste zangeres Jolande Traarbach moest door de griep op het laatste moment afzeggen. De band pakte dit echter professioneel op en wist het publiek van begin tot eind mee te slepen in een sprankelend optreden vol passie en speelplezier.
Voorzitter Regina Kral sprak aan het eind van het concert warme dankwoorden uit richting de band en het publiek.
Op zondag de 29e november bent u vanaf 15.00 uur harte welkom. Weima en van der Werf spelen dan een gevarieerde collectie popmuziek uit de jaren 60 en 70.
Wilt u dit niet missen? De kaartverkoop is inmiddels gestart. U kunt nu alvast uw kaarten bestellen via www.sccpekela.nl
Bron en foto’s: Regina en Ruud Kral