Taart voor leerlingen De Driesprong en De Wegwijzer voor inzamelen elektronisch afval tijdens E-waste Race

VRIESCHELOO, BELLINGWOLDE – Leerlingen van KC De Driesprong in Vriescheloo en CBS De Wegwijzer in Bellingwolde hebben zich de afgelopen weken ingezet voor een beter milieu. Samen met leerlingen van zes andere basisscholen deden zij mee aan de E-waste Race, waarbij zoveel mogelijk oude en kapotte elektrische apparaten werden ingezameld voor hergebruik en recycling.
Van 7 september tot en met 1 oktober gingen de acht deelnemende scholen uit Westerwolde, Stadskanaal, Oldambt en Borger-Odoorn de strijd met elkaar aan. Inwoners konden hun oude elektronica aanmelden, waarna leerlingen de apparaten thuis ophaalden.
Mobiele telefoons, waterkokers en andere kleine elektrische apparaten die ongebruikt in huis lagen, kregen zo een tweede kans. De leerlingen verdienden niet alleen punten met het inzamelen van apparaten, maar ook met reparatie en hergebruik.
Leren over hergebruik en recycling
Voorafgaand aan de inzamelactie kregen de kinderen les over elektronisch afval, de grondstoffen in apparaten en de mogelijkheden om onderdelen opnieuw te gebruiken. Daarmee leerden ze op een praktische manier waarom het belangrijk is om oude elektronica niet zomaar bij het restafval te gooien.
Elektrische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet. Door ze apart in te leveren, kunnen deze materialen worden teruggewonnen en wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.
Ruim 4.000 apparaten ingezameld
De gezamenlijke actie leverde een mooi resultaat op. De deelnemende scholen zamelden samen met buurtbewoners maar liefst 4.073 elektrische apparaten in voor hergebruik en recycling.
De hoofdprijs ging naar OBS De Westhoek uit 2e Exloërmond. Met 6.734 punten eindigde deze school bovenaan in de gezamenlijke race van de vier gemeenten. De leerlingen wonnen een volledig verzorgd schoolreisje naar wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam.
Ook De Driesprong en De Wegwijzer kregen waardering voor hun inzet. Hoewel de scholen uit Westerwolde er niet met de hoofdprijs vandoor gingen, werden de leerlingen beloond met een heerlijke taart.
De E-waste Race is een initiatief van Race Against Waste, in samenwerking met Wecycle en de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Oldambt en Borger-Odoorn. Het project maakt kinderen op een speelse manier bewust van afvalscheiding, recycling en het belang van een circulaire economie.