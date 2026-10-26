Twee onbekende personen aangetroffen in Huize Sint Franciscus Veendam

VEENDAM – In Huize Sint Franciscus aan de Prins Bernhardlaan in Veendam zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee onbekende personen aangetroffen. De twee hadden in het woon- en zorgcentrum overnacht.
De politie kwam die nacht twee keer naar het pand. De eerste keer gebeurde dat na een melding dat er bij bewoners was aangebeld. Later keerde de politie terug. Bij die tweede komst troffen agenten de twee personen slapend in het gebouw aan.
De normaal afgesloten elektrische toegangsdeur is kapotgemaakt om binnen te komen. Er wordt niets vermist. Het is nog niet bekend of de eigenaar van het pand aangifte doet.
Of alcohol een rol speelde, wordt niet uitgesloten. De twee personen kregen een bekeuring omdat zij geen identiteitsbewijs konden tonen.
Bron: Parkstadveendam.nl