Van onbekende plek naar toeristische hotspot: Groningse jongeren pitchen plannen tijdens Dragons’ Den

GRONINGEN – Hoe maak je van een onbekende locatie een plek waar iedereen naartoe wil? Groningse scholieren en studenten bedachten oplossingen tijdens de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Op vrijdag 30 oktober presenteren ze hun plannen tijdens de Dragons’ Den in MeetLAB Groningen. Daar laten ze zien waarom hun idee werkelijkheid moet worden.
Tijdens de hackathon eerder dit najaar werkten bijna 300 jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe 30 uur lang aan vernieuwende ideeën voor recreatie en toerisme. Sindsdien hebben de teams hun plannen verder uitgewerkt en presenteren ze vrijdag hun ideeën aan de jury.
Dragons’ Den: drie minuten om de jury te overtuigen
De teams krijgen ieder drie minuten om hun idee, product of dienst te presenteren én een prototype te demonstreren. Daarna stelt de jury kritische vragen. Welk idee is vernieuwend, haalbaar en kansrijk genoeg om verder te ontwikkelen? Het winnende team maakt kans op een ontwikkelbudget en begeleiding van professionals om hun idee daadwerkelijk verder te brengen.
De Groningse jury bestaat uit Susan Top (gedeputeerde van de provincie Groningen), Jakob Klompien (kwartiermaker Economische Agenda) en Jan Akkermans (horecaondernemer en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland).
De scholenchallenge is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, in samenwerking
met Stichting Technasium en met steun van de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en
het circulaire North Sea project 3ST.
Bron: Nationaal Programma Groningen