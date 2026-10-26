Vier aannemers gaan de komende jaren aan de slag met onderhoud openbare ruimte in de gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Wethouder Jur Mellies ontving donderdag drie van de vier aannemers op het gemeentehuis om de nieuwe samenwerking te vieren. Lin Groenvoorziening, Noaberbeheer van Roelofs en Avitec verzorgen de komende jaren het wijkonderhoud. Loon- en Aannemingsbedrijf Hooge B.V. gaat het onderhoud van de sportvelden en begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal verzorgen.
Inwoners van de gemeente Stadskanaal die in de buurt iets zien dat onderhoud nodig heeft, bijvoorbeeld overhangend groen, zwerfafval of een kapotte stoeptegel, kunnen eenvoudig een melding via https://obi41.nl/yckvr442 doen.
Op de foto’s (v.l.n.r.):
Foto 1: Wethouder Jur Mellies en Arjan Mulder van Noaberbeheer.
Foto 2: Wethouder Jur Mellies en Henk Hooge van Loon- en Aannemingsbedrijf Hooge.
Foto 3: Arjan Ensink van Avitec Groen en wethouder Jur Mellies.
Lin Groenvoorziening kon niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar maakt ook deel uit van de nieuwe samenwerking