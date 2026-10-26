Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Alies Heida – Petitie: Stop onnodig beperken festivals in Bourtange

09.45 Linda Schuur – Apothkerskosten/Zorgkosten

10.15 Peter Dijkhuis – Magnus Pelgrimsroute in Bellingwolde

10.45 Bas van der Heide – Lezing; Rumoer in de Rechtsstoel in Blijham


11.15 Linda Daniels is – Patiëntenfederatie NL 

11.45 Koos Akkerman – Historie Adrillen in Winschoten

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---