Zes aanhoudingen bij verkeerscontrole N366

NIEUWE PEKELA – Op donderdag 22 oktober hield politie Ommelanden-Midden, samen met verschillende partners, een grote verkeerscontrole op de verzorgingsplaats bij Nieuwe Pekela.
Alle gecontroleerde bestuurders moesten een blaastest afleggen. Niemand testte positief op alcohol!
Toch was er ook een zorgwekkende uitkomst:
Bij zes bestuurders gaf een speekseltest een positieve indicatie voor drugsgebruik. Zij werden aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een GGD-arts nam ter plaatse bloed af voor nader onderzoek. De zes bestuurders kregen daarnaast een rijverbod van 24 uur. De uitslagen van het bloedonderzoek moeten uiteindelijk uitwijzen of daadwerkelijk sprake was van strafbaar rijden onder invloed.
Naast de controles op alcohol en drugs werden voertuigen en bestuurders op (technische verkeers-) overtredingen gecontroleerd. Hiervoor zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt. Tevens is er een aantal officiële waarschuwingen uitgedeeld.
Ook de Belastingdienst was aanwezig, onder andere met een ANPR-voertuig. Hiermee konden voertuigen worden gecontroleerd op openstaande belastingschulden. Tijdens de controle werden achterstallige bedragen geïnd en werd op meerdere voertuigen beslag gelegd.
De controle leverde daarnaast waardevolle informatie op die kan bijdragen aan lopende en toekomstige politieonderzoeken.
Veel bestuurders hadden hun zaken gewoon netjes op orde en konden na een positieve controle hun weg vervolgen.
Deze controle werd uitgevoerd in samenwerking met:
- Politie Basisteams Ommelanden-Midden en Ommelanden-Oost
- Team Verkeer en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)
- Het BOB-team van Veilig Verkeer Nederland
- De Belastingdienst
- GGD-Groningen
Bron: Politie Ommelanden-Midden