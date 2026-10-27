Allerzielen in de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde

BELLINGWOLDE, BLIJHAM, WEDDE, VRIESCHELOO – De kerken zijn maandag 2 november vanwege Allerzielen van 19.00 uur tot 20.00 uur open.
Op Allerzielen, 2 november, de dag na Allerheiligen, staat het herdenken van familie en vrienden centraal.
Dit is van oorsprong een Katholieke traditie, maar binnen de Protestantse Kerken wordt hieraan ook steeds meer aandacht gegeven. Dit om naast gemeenteleden van de kerken ook mensen uit onze dorpen de gelegenheid te geven de overledenen te gedenken.
Daarom zijn de kerken van de vier dorpen op maandag 2 november van 19.00 uur tot 20.00 uur open. U kunt dan een kaarsje aansteken (kaarsjes zijn aanwezig) om op deze manier uw geliefden te herdenken.
Bron: Geeke van der Haar