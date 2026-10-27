Bert Kraan vertelt zijn verhaal tijdens OnderOns in vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 3 november is Bert Kraan te gast bij OnderOns in vanBeresteyn. Vanaf 14.00 uur vertelt hij in de foyer over zijn levensloop en deelt hij mooie, grappige en bijzondere verhalen.
Tijdens deze ontspannen middag staat het luisteren naar persoonlijke verhalen centraal. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen een gezellige middag te beleven.
OnderOns vindt iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur plaats in vanBeresteyn, met afwisselende creatieve, inspirerende en muzikale activiteiten. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Datum: dinsdag 3 november 2026
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis, aanmelden niet nodig
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn