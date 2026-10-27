Bestuurster ernstig gewond bij ongeval in Holte

Foto: Geert Smit
- Geert Smit - Gemeente Stadskanaal, Groningen1

HOLTE – Bestuurster ernstig gewond bij ongeval in Holte

Een bestuurster van een auto is vanmorgen ernstig gewond geraakt toen zij frontaal tegen een boom reed aan de Holte (Onstwedde).
Twee ambulances, de brandweer van Vlagtwedde, de politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.
Nadat het slachtoffer door de brandweer uit haar auto was bevrijd is ze door het traumateam in de ambulance behandeld en daarna overgebracht naar een ziekenhuis.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
De auto is door Keizer Autoberging opgehaald.

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