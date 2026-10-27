Brand in voormalige kerk Musselkanaal

MUSSELKANAAL – In een voormalig kerkgebouw in Musselkanaal heeft vanmorgen brand gewoed.
Rond zeven uur vanmorgen is brand uitgebroken in een voormalig kerkgebouw aan de Kerkstraat in Musselkanaal. In verband met de omvang van de brand werd meteen opgeschaald naar middelbrand. Twee tankautospuiten van brandweer Stadskanaal en de hoogwerker van Stadskanaal kwamen ter plaatse. De blusgroepen van brandweer Borger, 2e Exloërmond en Emmer-Compascuum zorgden voor aanvoer van water.
Er waren geen personen in het pand, meldt Veiligheidsregio Groningen.
De brand was uitslaand. Het vuur werd aanvankelijk van buitenaf bestreden. Er kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.
Na twee binnenaanvallen kon rond acht uur het sein: ‘brand meester’ worden gegeven. Om er zeker van te zijn dat de brand uit is, werd nog een controle uitgevoerd tussen het plafond en het dak. Stichting Salvage komt ter plaatse om de eigenaar te helpen bij het afhandelen van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er is niemand gewond geraakt.