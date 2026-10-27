Brand in voormalige kerk Musselkanaal

Zacht herfstweer met zonnige momenten, vanmiddag regen vanuit het westen

Dinsdag De dinsdagochtend start half tot zwaar bewolkt, maar het blijft tot in de middag droog. Aan het begin van de middag krijgt de zon in ons oosten tussendoor nog af en toe ruimte. Geleidelijk neemt de bewolking vanuit het westen toe en in de loop van de middag gaat het overal regenen. Met middagtemperaturen rond de 16°C tot 17°C is het opvallend zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind waait matig, 3 tot 4 Bft. Vanavond trekt de neerslag naar het oosten weg, waarna het vanuit het westen op steeds meer plaatsen opklaart.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag blijft het overal in de streek droog. Doordat de hemel opklaart en de wind afneemt, wordt het nevelig en kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een minimumwaarde van rond de 8°C bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, 2 tot 3 Bft.

Woensdag Morgen, woensdag 28 oktober, kan de ochtend in onze streek lokaal eerst nog met mist beginnen. Zodra de mist is opgelost, wisselen perioden met zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog. In de middag schijnt de zon geregeld, al schuift er vanuit het noorden af en toe meer bewolking over waarbij heel lokaal een spatje regen kan vallen. Met een maximumtemperatuur van rond de 14°C levert het weerbericht wat in qua temperatuur, maar blijft het aangenaam najaarsweer. De zuidwestenwind waait matig, 3 tot 4 Bft. Woensdagavond verloopt eveneens grotendeels droog met een zwakke tot matige wind.

Tip van de redactie: Zorg dat je vanochtend of aan het begin van de middag even lekker naar buiten gaat voor een wandeling. Bewaar buitenactiviteiten voor de rest van de dag liever voor woensdag, wanneer de zon de overhand heeft!