Brandweer rukt uit voor dakbrand Blijham

BLIJHAM – De brandweer is vanavond uitgerukt voor een dakbrand in Blijham.
Om kwart voor zes werd de brandweer opgeroepen voor een brand in het dak van een woning aan de Winschoterweg in Blijham. In verband met waterwinning werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweer Bellingwolde, Winschoten en Vlagtwedde gingen ter plaatse.
Alle mensen zijn veilig uit de woning gekomen. Eén persoon werd door ambulancemedewerkers gecontroleerd in verband met rookinhalatie.
De rook verspreidde zich onder het pannendak. De brandweer moest sloopwerkzaamheden uitvoeren. Rond half zeven werd het sein: ‘brand meester’ gegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te helpen bij het afhandelen van de schade.