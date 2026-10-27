De Klinker presenteert een gevarieerd filmaanbod

WINSCHOTEN – Een avondje film, een bijzondere documentaire of een gezellig uitje met het gezin: Cultuurhuis De Klinker in Winschoten biedt volop mogelijkheden voor filmliefhebbers. Naast theater en kunstencentrum is De Klinker namelijk ook een filmhuis, met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Van vrolijke familiefilms tot ontroerende verhalen en meeslepende thrillers: het programma biedt voor iedere filmliefhebber een passende film.
Een greep uit het filmaanbod van november:
Juste une illusion
In deze film neemt regisseur Nakache het publiek mee naar het Frankrijk van de jaren tachtig. De bijna dertienjarige Vincent ontdekt de liefde en zoekt zijn plek binnen een gezin dat onder druk staat. Een herkenbaar en persoonlijk verhaal over volwassen worden.
The Cycle of Love
In deze hartverwarmende documentaire fietst de Indiër PK in 1975 meer dan 10.000 kilometer om zijn Zweedse geliefde terug te vinden. Een waargebeurd verhaal over liefde, doorzettingsvermogen en de kracht van menselijke ontmoetingen.
Shaun het Schaap: Het Beest van de Boerderij (6+)
Shaun en zijn kudde beleven een knotsgek Halloweenavontuur wanneer de boer verdwijnt en een mysterieus beest opduikt. Een vrolijke familiefilm vol humor en avontuur voor jong en oud.
The Odyssey
Na de Trojaanse Oorlog begint Odysseus aan een gevaarlijke terugreis naar huis. Mythische wezens, verleidingen en de toorn van Poseidon maken zijn tocht tot een jarenlange beproeving.
Bron: De Klinker