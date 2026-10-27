FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.
Deze week Emmo Meijer te gast. Hij vertelt over zijn jongensjaren, toen hij woonde in Lutje Rusland, een buurt in Scheemda. Over zijn sport: voetballen en de jaren dat hij scheidsrechter was.
Nu kennen we hem vooral van de schooltuin in Oostwold. Met veel passie leert hij kinderen hoe planten groeien, hoe je groenten kunt telen en hoe trots je mag zijn wanneer je met zelf geteelde groenten naar huis kunt.
Wil je meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur
Muziekkeuze : Ede Staal, Wia Buze en nog veel meer.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal