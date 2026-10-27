Gronings Cultuur Collectief start nieuwe concertreeks: Een krachtig en liefdevol tegengeluid tegen mogelijk hernieuwde gaswinning Groningen

GRONINGEN, HAREN – Het Gronings Cultuur Collectief slaat een nieuwe, weg in. Nadat het collectief – opgericht in oktober 2025 door zangeres Fransien Kuiper en accordeonist Hennie Zweep – het afgelopen jaar succesvol geld inzamelde voor humanitaire hulp in Oekraïne, richt de formatie haar pijlen nu op een actueel en pijnlijk dossier dicht bij huis: de Groningse gaswinning. Met een nieuwe serie concerten op zondagen biedt de groep een warm en hoopvol tegengeluid tegen de aanhoudende roep vanuit Den Haag om de gaskraan weer te openen.
Van Oekraïne naar het Groningse wingewest
Het collectief begon als een verbindend initiatief in barre tijden. Gevestigde namen zoals Bert Hadders, Dineke Kok, Tineke Rouw-Oosterhuis, Rieks Folgers, Harry Loco en later Dion Bouwes sloten zich al snel aan. Hun eerste concertreeks stond in het teken van aandacht voor Oekraïne, waarbij tekeningen en gedichten geschreven en getekend door, twee inmiddels gesneuvelde frontsoldaten werden verkocht.
Nu de Haagse politiek hardop speculeert over het heropenen van de gasvelden, pikt het collectief dit niet langer. “Groningen is vanuit Den Haag altijd als wingewest beschouwd. Het wordt tijd om onze plek op te eisen”, aldus het collectief. Waar het Groningse verzet eerder bestond uit fakkeltochten, steun van Sioux-indianen en een hongerstaking, kiest het collectief nu voor een nieuw koers: hoop, liefde en respect voor de harten van Groningen.
Magische versmelting, en oproep aan theaters en artiesten
De concerten van het Gronings Cultuur Collectief worden gekenmerkt door een nuchtere, authentieke sfeer: ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Dat de formule aanslaat, bleek eerder in Borgsweer, waar de kerk zo volstroomde dat er ter plekke een extra concert in het bijgebouw moest worden gegeven. Bezoekers ontsnappen aan de dagelijkse sleur en frustraties en landen in een magische, warme deken waarin zaal en artiest in een versmelten. De nieuwe reeks belooft opnieuw een intieme afwisseling te worden van muziek, tekst en gedichten. De optredens zullen plaatsvinden op zondagen.
Het collectief start direct met twee oproepen:
– Theaters en culturele verenigingen kunnen zich vanaf nu aanmelden om dit unieke collectief te
boeken.
– (Groninger) artiesten die een lied hebben geschreven over de gaswinning worden van harte
uitgenodigd zich aan te melden voor een gastoptreden.
Bron: Harry Loco