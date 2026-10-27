Gronings Mooiste 2026: mountainbiken en gravelbiken door het prachtige Westerwolde

TER APEL – Op zondag 8 november 2026 organiseert Ter Apeler Fietsclub De Ketting (TFC De Ketting) opnieuw Gronings Mooiste. De jaarlijkse mountainbike- en graveltocht voert deelnemers door het afwisselende landschap van Westerwolde. Ook aan de jonge fietsers is gedacht: kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan de speciale KIDZ ROUTE.
Start en finish zijn bij Camping Moekesgat aan de Heembadweg 17 in Ter Apel. Deelnemers kunnen kiezen uit twee mountainbikeroutes van 30 en 55 kilometer en een gravelroute van 85 kilometer. De gravelroute is ook geschikt voor mountainbikers die graag een langere afstand fietsen.
Afwisselende routes door Westerwolde
De routes laten deelnemers kennismaken met de veelzijdige natuur van Westerwolde. De mountainbikeroutes voeren deels over het permanente MTB-parcours in Ter Apel. Dit parcours wordt jaarlijks door vrijwilligers vernieuwd en onderhouden en biedt volop uitdaging, met klimmetjes, uitdagende singletracks en brede zandpaden waar fietsers elkaar goed kunnen passeren.
Ook gravelbikers kunnen hun hart ophalen. De route van 85 kilometer voert over rustige plattelandswegen en uiteenlopende ondergronden, waaronder gravelstroken, kasseien en zandpaden. Onderweg kunnen de gravelbikers in het karakteristieke Smeerling even pauzeren. Op vertoon van hun polsbandje krijgen zij daar gratis een kop koffie of thee met gebak. Daarnaast zijn langs de routes verzorgingsposten ingericht waar de deelnemers even op adem kunnen komen.
Gratis KIDZ ROUTE voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar is er de KIDZ ROUTE van 7,2 kilometer. Deelname is gratis. Onder begeleiding van ervaren mountainbikers van TFC De Ketting fietsen de kinderen een leuke route en maken ze op een laagdrempelige manier kennis met het mountainbiken. Na afloop wacht er voor alle jonge deelnemers een leuke verrassing!
Een leuke attentie voor iedere deelnemer
Iedere deelnemer aan Gronings Mooiste ontvangt een leuke attentie als herinnering aan de tocht. Daarmee wil TFC De Ketting de deelnemers bedanken voor hun komst en bijdragen aan een geslaagde fietsdag in Westerwolde.
Praktische informatie
De start en finish zijn op Camping Moekesgat aan de Heembadweg 17 in Ter Apel. De gravelbikers kunnen tussen 8.30 en 10.00 uur vertrekken. Voor de mountainbikers voor de 30 en 55 kilometer is de starttijd tussen 9.00 en 10.00 uur. De KIDZ ROUTE start om 10.00 uur.
Voorinschrijven kan via Fietssport.nl. Inschrijven op de dag zelf is eveneens mogelijk. Bij daginschrijving kan uitsluitend met pin worden betaald. Deelnemers kunnen gebruikmaken van de kleedkamers en douches. Ook de fiets kan na afloop worden schoongespoten.
Met Gronings Mooiste wil TFC De Ketting fietsers uit de regio en daarbuiten laten genieten van de natuur, de uitdagende routes en de gastvrije sfeer van Westerwolde.
Meer informatie over Gronings Mooiste is te vinden op www.tfcdeketting.nl en Fietssport.nl.
Bron: Henk Schut
Foto’s: Gerard Tiben