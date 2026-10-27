Lezing Levenseinde; alles over wensen, mogelijkheden en keuzes

WINSCHOTEN – Donderdagavond 19 november a.s. om 19.30 uur organiseert Stichting TrOost
Groningen in samenwerking met Uitvaartcentrum Oost Groningen een lezing rondom het thema ‘Levenseinde’. Deze lezing wordt verzorgd door Wiek Heldens van de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
Wanneer spreek je over euthanasie en wanneer over een natuurlijke dood. Het is een moeilijk en ingewikkeld onderwerp waar nog veel misverstanden over bestaan. Deze avond wordt geïnformeerd over wat er wettelijk geregeld is en welke rol de NVVE daarin kan spelen.
De NVVE biedt ondersteuning en advies bij keuzes rondom levenseinde. Zij willen waardig sterven bereikbaar maken voor iedereen en stelt daarbij respect voor zelfgemaakte keuzes centraal. De vereniging voert zelf geen levensbeëindigende handelingen uit. Kortom een boeiende avond vol informatie en tijd om vragen te stellen.
De lezing vindt plaats in het Uitvaartcentrum Oost Groningen, Acacialaan 61 in Winschoten. Graag van te voren aanmelden.
Bron: Alberta Kuil