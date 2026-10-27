Magisch Samhain gaat door, maar zorgen over toekomst evenementen Bourtange blijven

BOURTANGE – Magisch Samhain in Vesting Bourtange gaat dit weekend door, maar hoeveel bezoekers er precies mogen komen, is volgens bewoners nog onduidelijk. De strengere veiligheidseisen en beperkingen op bezoekersaantallen zorgen voor onrust. Initiatiefneemster Antina Alies Heida heeft daarom een petitie overhandigd aan de gemeente Westerwolde.
„Er mogen aanzienlijk minder bezoekers komen en dat zul je zien en merken op de pleinen en aan de gezelligheid”, zegt Alies Heida. Volgens haar maken ook marktkooplieden zich zorgen over hun omzet. Daarnaast lopen de kosten voor organisatoren op door strengere eisen aan onder meer beveiliging en personeel.
Hoewel duidelijk is geworden dat Magisch Samhain doorgaat, wacht men volgens Alies Heida nog op de officiële vergunning en duidelijkheid over het toegestane bezoekersaantal.
Zorgen over toekomst
De zorgen beperken zich niet tot Magisch Samhain. Ook evenementen als de kerstmarkten en de Slag om Bourtange staan volgens de initiatiefneemster onder druk. „Het voortbestaan van Bourtange wordt bedreigd als de bezoekersaantallen ontzettend worden teruggebracht.” Volgens haar zijn de evenementen van groot belang voor ondernemers, hotels en bed & breakfasts in de regio.
Burgemeester deelt zorgen
De burgemeester van Westerwolde begrijpt de onrust. „We delen eigenlijk dezelfde zorgen. We zien dat Bourtange buitengewoon succesvol is. Niet alleen voor de gemeente Westerwolde, maar eigenlijk voor de hele provincie Groningen.”
Tegelijkertijd brengt die populariteit volgens hem uitdagingen met zich mee. „Met die groei heb je ook groeiproblemen.” De gemeente voert deze en volgende week gesprekken met het stichtingsbestuur om te kijken hoe evenementen veilig kunnen blijven doorgaan.
Alies Heida is blij dat de gemeente openstaat voor overleg. De petitie blijft voorlopig openstaan voor nieuwe handtekeningen.
Malou Vos