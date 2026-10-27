Overleden persoon in water Stadskanaal aangetroffen

STADSKANAAL – Vanmiddag is in het water langs de Hoofdstraat in Stadskanaal een overleden persoon aangetroffen.
Rond één uur vanmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water aan de Hoofdstraat in Stadskanaal. Politie, brandweer Stadskanaal, de hulpverleningsgroep van brandweer Nieuwe Pekela en duikers van brandweer Emmen gingen ter plaatse.
De straat werd afgezet en er werden zichtschermen geplaatst.
Het slachtoffer bleek te zijn overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van slachtoffer.
Rond 13:00 uur zijn we ter plaatse gegaan aan de Hoofdstraat in #Stadskanaal. Hier is een overleden persoon aangetroffen in het water naast de Hoofdstraat. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van slachtoffer.— Politie Groningen (@POL_Groningen) October 27, 2026