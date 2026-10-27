Overleden persoon in water Stadskanaal aangetroffen

Foto: Hilvert Huizing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmiddag is in het water langs de Hoofdstraat in Stadskanaal een overleden persoon aangetroffen.

Rond één uur vanmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water aan de Hoofdstraat in Stadskanaal. Politie, brandweer Stadskanaal, de hulpverleningsgroep van brandweer Nieuwe Pekela en duikers van brandweer Emmen gingen ter plaatse.

De straat werd afgezet en er werden zichtschermen geplaatst.

Het slachtoffer bleek te zijn overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden en de identiteit van slachtoffer.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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