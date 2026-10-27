Raadsvragen PVV over vergunningencrisis Bourtange

BOURTANGE – De politieke druk op het gemeentebestuur van Westerwolde om iets te doen aan de vergunningencrisis in Bourtange neemt verder toe. Na de noodkreet van het vestingbestuur en het starten van een massaal ondertekende petitie die vandaag wordt aangeboden, stelt nu de PVV-fractie in Westerwolde schriftelijke vragen aan het college van B&W.
Aanleiding voor de politieke vragen zijn onder meer de initiatieven van inwoonster Alies Heida, die een petitie startte, en de uitspraken van vestingvoorzitter Harm Kuil bij Groningen1. Zij waarschuwden bij Groningen1 dat het voortbestaan van beeldbepalende evenementen zoals Magisch Samhain en de traditionele kerstmarkten in Bourtange zwaar op het spel staan.
In de schriftelijke vragen spreekt de PVV haar grote zorgen uit over de economische en maatschappelijke impact op het dorp en de regio. Volgens fractievoorzitter Robert Rep zijn evenementen zoals Magisch Samhain en de kerstmarkten van grote betekenis voor de aantrekkelijkheid van Vesting Bourtange, de lokale economie, het toerisme, de werkgelegenheid en de sociale samenhang.
De PVV eist van het college dat het snel om de tafel gaat met alle betrokkenen. De partij vraagt het college om bij voorkeur deze week nog in overleg te treden met het vestingbestuur, organisatoren, ondernemers en inwoners om tot werkbare afspraken te komen.
Daarnaast moet het college van de PVV helderheid verschaffen over welke veiligheidseisen of beleidsregels er in 2026 nieuw zijn ingevoerd door de gemeente of de Veiligheidsregio. Ook moeten B&W inzichtelijk maken of zij alternatieven onderzoeken om bezoekersstromen veilig te begeleiden, zonder dat de organisatie wordt opgezadeld met disproportionele kosten, zoals de 38.000 euro voor extra begeleiding en eisen rond vluchtbruggen.
Ten slotte dringt de PVV aan op een onderzoek naar hoe vergunningprocedures binnen de wettelijke kaders vereenvoudigd en beter afgestemd kunnen worden op de specifieke historische situatie van de vesting.