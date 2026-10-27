Schlagercafé Weihnacht met Sanny, die Stimme der Berge, in De Drijscheer

ALTEVEER – Op zaterdag 28 november 2026 is het weer zover: het Schlagercafé is terug in De Drijscheer! Volksmuzikant Sanny, die Stimme der Berge, neemt je mee in een heerlijke middag vol Volksmuziek, Schlager en Evergreens in kerstsfeer. Dit onder het genot van een lekker kopje koffie/thee en vers gebakken appeltaart.
De sympathieke volksmuzikant, bekend van Duitse tv optredens en muzikale reizen, komt weer een muzikale middag verzorgen. Schroom niet om mee te zingen, of neurie anders de melodie gezellig mee. Het belooft weer een gezellige middag te worden!
Zaal open: 14:00 uur.
Meer info op www.dedrijscheer.eu
Bron: Judith Koops