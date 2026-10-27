Spannende „sleutelwedstrijd“  2e klasse A Damclub Winschoten – Hijken DTC 3 onbeslist

WINSCHOTEN – Zaterdag 24 oktober stond de 3e ronde van de Nationale Damcompetitie op de wedstrijdkalender van de KNDB, daarbij speelde Winschoten in de tweede klasse A een “thuiswedstrijd” tegen het “op papier” sterkere Hijken DTC 3. Klokslag 12:00 uur begon deze “sleutelwedstrijd” in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86 in Winschoten. Met kansen en tegenslagen over een weer werd het uiteindelijk na ruim vier uur spelen een 8 – 8 eindstand. Voor Winschoten was er winst voor respectievelijk Egbert Wierenga, Fedde Kramer en Frederik Bos, aangevuld met remises van Rob Knevel en Albertus Kamps.
Wedstrijdverloop Winschoten – Hijken DTC 3
Egbert Wierenga verraste Hilko Koning binnen een uur spelen met een damzet, 2 – 0.
Fedde Kramer krikte daarna de stand op naar 4 – 0 met een onafwendbare damdreiging tegen Herm Jan Brascamp. Winschoten kwam zelfs op een 6 – 0 voorsprong na een damzetje van Frederik Bos tegen Hans van der Laan. Ondertussen liet Jan Starke zich verleiden tot schijfwinst tegen Ben Ailkema. Dit bleek achteraf een lokzet, waarna Jan verder moest met een schijf achterstand, die achteraf toch te weinig compensatie bood voor een puntendeling, 6 – 2. Rob Knevel kwam vervolgens een gelijkwaardige puntendeling overeen met Wim Koopman, 7 – 3. Ondertussen kreeg Geert Lubberink een verrassende doorbraak naar dam tegen Hans van der Nap, hetgeen minimaal één punt opleverde. Echter op het hoogtepunt kwam Geert vervolgens met de slechtste zet van het bord (schrale troost, dit overkomt meerdere spelers) en verloor. 7 – 5. Janick kon tenslotte tijdens de partij tegen Kor de Groot de remisevariant niet op het bord krijgen en moest de winst aan Kor de Groot laten, 7 – 7. In de analyse werd het later wel aangetoond. Na ruim 4 uur spelen kwamen Albertus Kamps en Ben Dekens remise overeen wat de eindstand op 8 – 8 onbeslist bracht. Met deze uitslag staat Winschoten voorlopig ongeslagen op de 2e plaats in de 2e klasse A achter Roden/Leek met een 100% score.
Uitslagen 2e klasse A (3e ronde)
DCH Heerenveen 3 – HDC Hoogeveen 3 5 – 11
Winschoten – Hijken DTC 3 8 – 8
Warffum 2 – BEGB Britsum 7 – 9
Roden/Leek – De Vechtstreek Gramsbergen 2 15 – 1
DC Fryslân Leeuwarden 4 vrij
Stand 2e klasse A (3e ronde)
1. Roden/Leek 3 – 6 35 bordpunten
2. Winschoten 3 – 5 31 bp
3. HDC Hoogeveen 3 3 – 4 31 bp
4. BEGB Britsum 3 – 4 25 bp
5. Hijken DTC 3 3 – 3 31 bp
6. DCH Heerenveen 3 2 – 2 16 bp
7. Damcombinatie Fryslân 4 Leeuwarden 2 – 0 8 bp
8. De Vechtstreek Grambergen 2 2 – 0 6 bp
9. Warffum 2 3 – 0 9 bp
Programma voor zaterdag 21 november 2026
De Vechtstreek Gramsbergen 2 – Warffum 2
Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum – Winschoten
Hijken DTC 3 – DCH Heerenveen 3
HDC Hoogeveen 3 – DC Fryslân Leeuwarden 4
Roden/Leek vrij
3e klasse KNDB (zestallen)
Het “opleidingsteam” van Damclub Winschoten kwam zaterdag 24 oktober met 4 debutanten aan de start tegen het zestal van “Ons Genoegen” Wapenveld, waarbij de wedstrijd begon om 14:00 uur. Het gehele team van Winschoten stond onder leiding van Jilje Scheeringa en jeugdleider Johan Tuenter en boden goede tegenstand, maar wisten niet te voorkomen dat alle partijen verloren gingen. Het team van “Ons Genoegen” Wapenveld is daarentegen reeds jaren actief in het jeugddammen en heeft qua theoretischer kennis een voorsprong op de Winschoters. Desondanks bood Winschoten goede tegenstand. De komende weken wordt in Winschoten wederom aandacht besteed aan de theorie.
Uitslagen 3e klasse 2e ronde
Winschoten – “Ons Genoegen” Wapenveld 0 – 12
“Denk en Zet” Westerhaar – HDC Hoogeveen 5 – 7
Stand 3e klasse KNDB
1. “Ons Genoegen” Wapenveld 2 – 4 23 bp
2. HDC Hoogeveen 2 – 4 16 bp
3. “Denk en Zet” Westerhaar 2 – 0 6 bp
4. Winschoten 2 – 0 3 bp
Programma 3e ronde 3e klasse
Zaterdag 21 november Ons Genoegen Wapenveld – Denk en Zet Westerhaar
Zaterdag 28 november Winschoten – HDC Hoogeveen
Bron: Geert Lubberink