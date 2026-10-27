Tentoonstelling: Buiten kijken in MOW, Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 8 november om 15.00 uur opent in Museum Westerwolde, kortweg het MOW, de tentoonstelling Buiten kijken.
Bijna 30 kunstenaars van AKKA, de alumnivereniging van de Klassieke Academie, brengen in de nieuwe tentoonstelling Buiten kijken het gevoel van Groningen tot leven.
Buiten kijken
Zware klei, stralend koolzaad, wuivend graan, stille wateren en verre horizonten. Sporen van noeste arbeid op het land en taferelen rond erf en huis. Verhalen over mensen en landschappen die je terugbrengen in de geschiedenis. Sommige kunstenaars verbeelden het heerlijke Groninger land zoals we dat zo goed kennen, anderen doen dat vertrouwde beeld juist kantelen.
AKKA
Aan de Klassieke Academie in Groningen leren kunstenaars traditioneel vakmanschap en een moderne blik te combineren, mét ruimte voor vernieuwing.
In deze expositie zie je werk van Sacha van Aarde, Olga Bijzitter, Carola Breukelman, Sabina Broekema, Roxana Castro-Kooi, Trix Folkers, Joke Ganzevoort, Mineke Gravers, Suzanne Heijligers, Karien Hillebrands, Jeanette Jipping, Margriet Kroeze, Erna Kroezen, Ted van Loon, Tally van Oosterum, Gerda Praamstra, Pleun Procee, Jessica de Rover, Anuschka de Smidt, Folly Spoelstra, Paulien Sprenger, Marietje Stiekema, Peter Tholen, Aaltje van der Velde, Gerrit Velthuis, Gerlinde Visscher, Marianne de Vries – de Groot, Elina Zijlstra en Koosje Zomer.
Jonge bezoeker?
Ga op kunstjacht!
Volg je een spoor van verrekijkers door alle zalen. Onderweg jaag je op kleuren, vormen, dieren, woorden en meer. Heb je alles? Dan maak je met jouw vondsten een eigen kunstwerk!
Kijk en doe
Lever tijdens je bezoek aan de expositie een eigen bijdrage aan een nieuw, gezamenlijk kunstwerk van een Gronings landschap. En stel je blik naar buiten scherp met verrassende ‘kijkuitdagingen’.
Let op: museum gesloten tot 8 november vanwege expowissel.
De tentoonstelling is tot 11 april te bekijken.
Bron: Obby Veenstra