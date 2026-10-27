Treant Thuis start met beeldschermzorg 

EMMEN – Steeds meer mensen hebben zorg nodig, terwijl er minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn. Daarom zet Treant Thuis vanaf september beeldschermzorg in voor cliënten met zorgvragen waarbij ondersteuning op afstand mogelijk is.
‘Met beeldschermzorg organiseren we zorg slimmer door per cliënt te kijken welke ondersteuning op afstand kan en wanneer fysieke zorg nodig is. Zo krijgt iedereen de zorg die het beste past bij zijn of haar situatie’, legt Margaret Makaske hoofd Treant Thuis, uit. Treant Thuis zet beeldschermzorg in bij zorgvragen waarbij ondersteuning op afstand mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het leren gebruiken van hulpmiddelen, ondersteuning bij het zelf toedienen van insuline of begeleiding bij het op tijd innemen van medicijnen.
Meer vertrouwen en rust
Beeldschermzorg ondersteunt cliënten in het dagelijks leven. Zo krijgt Koosje Lankreijer (81) uit Hoogeveen dagelijks hulp via beeldschermzorg van Treant Thuis. ‘Het is een heel handig hulpmiddel’, zegt mevrouw Lankreijer enthousiast. ‘Elke dag rond 9.30 uur word ik via de tablet (de Compaan) gebeld door Treant Thuis. Als ik opneem, zie ik één van de zorgmedewerkers via het beeldscherm. Ze vragen hoe het gaat en ze controleren of ik mijn ochtendmedicatie heb gehad. Via het beeldscherm laat ik dan het lege medicatiezakje zien, noem de datum die erop staat en dan gooi ik het lege zakje weg.’ Beeldschermzorg geeft mevrouw Lankreijer meer vertrouwen en rust.
Aandacht maakt het verschil
Beeldschermzorg is niet alleen aan handig hulpmiddel, maar er is ook ruimte voor persoonlijke aandacht. ‘Het is fijn om elke ochtend even te bellen en elkaar een goedemorgen te wensen. Ze vragen hoe het met me gaat en of er bijzonderheden zijn. Ook maak ik gebruik van de agendafunctie van de Compaan. Die helpt mij om overzicht te houden in mijn afspraken en dat geeft me rust. Aan het einde van het gesprek vragen ze altijd of ik nog vragen heb. En als we ophangen, zwaaien we nog even naar elkaar.’
Door technologie slim in te zetten, blijft de zorg toegankelijk en persoonlijk. Zo kunnen ouderen langer thuis blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben. Treant Thuis biedt beeldschermzorg in de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen.
Bron: Treant