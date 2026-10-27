Uitvoering gymnastiekvereniging CSVO

ONSTWEDDE – De christelijke sportvereniging Onstwedde (CSVO) heeft aanstaande zaterdag uitvoering. Dit jaar is het extra bijzonder, want ze vieren het 90-jarig jubileum.
De leden hebben de afgelopen weken hard getraind om op deze avond hun kunsten aan u te laten zien. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes, verzorgers, kortom iedereen is van harte welkom.
Tijdens deze avond kunt u genieten van de verschillende optredens én een kijkje nemen bij de expositie ter ere van het 90-jarig jubileum. In de pauze zullen er loten worden verkocht waarmee u de club kunt steunen.
Zaterdag 31 oktober in De Bast (Boslaan 18, Onstwedde)
Inloop 18:00 uur
Start programma 18:25 uur
Bron: Miren Nieuwenhuis