Uitvoering gymnastiekvereniging CSVO

- Catharina Glazenburg - Sport

ONSTWEDDE – De christelijke sportvereniging Onstwedde (CSVO) heeft aanstaande zaterdag uitvoering. Dit jaar is het extra bijzonder, want ze vieren het 90-jarig jubileum.


De leden hebben de afgelopen weken hard getraind om op deze avond hun kunsten aan u te laten zien. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes, verzorgers, kortom iedereen is van harte welkom.


Tijdens deze avond kunt u genieten van de verschillende optredens én een kijkje nemen bij de expositie ter ere van het 90-jarig jubileum. In de pauze zullen er loten worden verkocht waarmee u de club kunt steunen.

Zaterdag 31 oktober in De Bast (Boslaan 18, Onstwedde)

Inloop 18:00 uur

Start programma 18:25 uur

Bron: Miren Nieuwenhuis

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