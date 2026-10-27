Vier verdachten aangehouden voor mishandeling in Nieuw-Weerdinge

NIEUW WEERDINGE – Vandaag heeft de politie vier verdachten aangehouden voor een mishandeling die op 25 juli van dit jaar in Nieuw-Weerdinge plaatsvond. Het gaat om twee minderjarige jongens uit Nieuw-Weerdinge, een 19-jarige man uit Nieuw-Weerdinge en een 22-jarige man uit Ter Apel. De verdachten zitten vast en worden gehoord over hun rol en betrokkenheid bij de mishandeling, waarbij een 30-jarige man gewond raakte.
In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juli sprak de man op het plein van het dorpshuis een groepje jongeren aan op de overlast die hij ervoer. Vervolgens werd hij door de groep mishandeld en met pepperspray bespoten. Toen het slachtoffer probeerde te vluchten, bleef de groep hem belagen.
In het onderzoek is gesproken met het slachtoffer en verschillende getuigen. Ook zijn camerabeelden geanalyseerd.
Bron: Politie Emmen