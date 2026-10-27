Gemeente Westerwolde geeft geen vergunningen uit voor vuurwerk

SELLINGEN – Er komen deze jaarwisseling definitief geen gemeentelijke vergunningen voor het afsteken van vuurwerk in de gemeente Westerwolde. Burgemeester Jaap Velema verleent voor de jaarwisseling 2026/2027 geen enkele ontheffing op het algehele vuurwerkverbod. Eventuele aanvragen van lokale verenigingen of stichtingen worden direct afgewezen.
Dat blijkt uit een nieuwe beleidsregel die vandaag is gepubliceerd. Westerwolde kiest daarmee voor een heel andere koers dan buurgemeente Pekela, waar burgemeester Jaap Kuin juist meedenkt met verenigingen en wél drie ontheffingen verleent.
Handhaving onmogelijk door Duitse grens
Het besluit is volgens de gemeente genomen in nauw overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Een van de belangrijkste redenen is de grens met Duitsland. De gemeente verwacht dat er rond de jaarwisseling massaal vuurwerk over de grens gehaald zal worden. Als er daarnaast op bepaalde plekken legaal vuurwerk met een ontheffing mag worden afgestoken, is het voor de politie in de drukke nieuwjaarsnacht een onmogelijke taak om het onderscheid tussen legaal en illegaal vuurwerk te handhaven.
Daarnaast zet de gemeente ’s nachts geen eigen BOA’s of toezichthouders in, waardoor er tijdens het afsteken geen controle mogelijk is op de strenge veiligheidsvoorschriften die bij een ontheffing horen.
Zorg over letsel en capaciteit
Ook de stijging van het aantal letselslachtoffers weegt zwaar mee. Bij de vorige jaarwisseling verdubbelde het aantal patiënten in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis. Zorgwekkend daarbij was dat een groot deel van de slachtoffers jonger was dan 15 jaar.
Tot slot stelt de gemeente dat er simpelweg te weinig tijd, kennis en capaciteit is om de ingewikkelde aanvraagprocedures dit najaar nog zorgvuldig te kunnen beoordelen en afhandelen.
Carbid en kindervuurwerk wel toegestaan
Het besluit heeft geen betrekking op het traditionele carbidschieten en categorie F1-vuurwerk (zoals fop- en schertsvuurwerk). Dit valt niet onder het landelijke consumentenvuurwerkverbod en blijft in Westerwolde volgens de geldende regels toegestaan.