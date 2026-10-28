Accordeon Festival Hoogezand-Sappemeer in Theater het Kielzog

HOOGEZAND – Adri Kruijer presenteert op zondag 8 november al weer de 31e editie van het Int. Accordeon Festival Hoogezand-Sappemeer, dat plaatsvindt in Theater het Kielzog aanvang 13.00 uur. Gastoptredens worden verzorgd door Dominique Paats uit Maastricht, Jean-Louis van Dam uit Almere en uit België komt Jean-Paul Maerten.

Het belooft weer een mooie middag te worden, waar diverse muziekstijlen aan bod komen zoals Musette, Evergreens, Hollands repertoire, Franse Musette, Tango`s, Swing Accordeon en nog veel meer. Kortom ervaar het zelf en kom genieten van de mooie accordeonklanken in dit theater.

Dominique Paats uit Maastricht is voor de 6e keer te gast op dit festival Hij kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het balginstrument. Op 7- jarige leeftijd werd hij lid van het accordeonorkest ”Musica” en al snel kreeg hij les van Hubert Kicken. Drie jaar later verscheen Dominique op TV bij Tineke de Nooij waar hij Un gamin de Paris ten gehore bracht. In 1995 en 1996 nam hij deel aan accordeonconcours “Eurocup Brussel” en werd beide keren Europees kampioen. In de loop de jaren werd Dominique veel gevraagd om op te treden met verschillen duo`s, trio`s en ensembles, en deed hij veel studiowerk voor andere artiesten. In 2004 maakte Dominique zijn intrede bij het tango-orkest van Danny Malando en werd er 1e accordeonist. Met dit beroemde tango-orkest heeft hij al vele landen bezocht zoals China, Japan, België, Duitsland etc. Daarna speelde Dominique 5 jaar bij Wir Sind Spitze.Tegenwoordig is hij regelmatig op TV te zien met o.a. Django Wagner en Paulus Schâfer. Ook vormt Dominique een duo met zangeres Barbara Dijk als Vinyle du Sud en spelen o.a. Franse chansons.

Jean Louis van Dam leerde accordeon spelen van zijn grootvader, de befaamde accordeonist Coen van Orsouw. Hij trad als jongetje al samen met hem op bij het TV programma “Herkent u deze tijd”.Op 14- jarige leeftijd speelde hij in het Jordaan cabaret samen met zijn broer Arthur en daar begeleidden zij 10 avonden achter elkaar Johnny Jordaan.Tijdens zijn studie aan het Sweelinck conservatorium in Amsterdam begeleide hij de legendarische accordeonist Johnny Meijer op piano. Jean Louis was 12 jaar orkestleider bij Tineke Schouten en toerde met haar langs alle grote theaters. Men kan spreken dat hij een allround muzikant is met veel ervaring. Hij speelt in diverse orkesten en begeleidt een groot aantal artiesten. Zijn repertoire is heel gevarieerd met o.a. jazzy., Latin, easy listening, maar ook Hollands, Spaans en Frans repertoire staat op zijn programma.

Jean Paul Maerten uit België raakte al op 8- jarige leeftijd in de ban van de accordeonklanken. Zijn leraren waren Albert Hennebel (ooit te gast in 2003) en Godelieve Boudry. Zij maakten dat hun leerling al op z`n negende Belgisch kampioen werd. Slechts 1 jaar later bereikte Maerten het Europees kampioenschap. Nog weer een jaar later, op 11- jarige leeftijd dus, werd hij Europees kampioen buiten categorie. Hij heeft diverse singels opgenomen en er was een CD in de maak. Jean-Paul Maerten is nog steeds te bewonderen in danszalen en op bruiloften en partijen te vinden. De Belgische musicus bespeelt naast accordeon ook nog het orgel. Voor de echte liefhebbers van dit instrument speelt hij diverse genres voor jong en oud. Het ritmische ondersteuning wordt weer verzorgd door Klaas Kreuijer-drums (bekend van de Eemsmond Big Band) en Joris Bijleveld op contrabas.

Kaarten kunt u reserveren via Tel. 0598-322107 Er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar, dus reserveer op tijd want vol is vol.

Bron: Adri Kruijer