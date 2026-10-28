Bieb-Pubquiz in de mobiele bibliotheek in de Kiepe

NIEUWE PEKELA – Vrijdagmiddag 6 november van 14.00 uur -16.00 uur organiseert de mobiele bibliotheek een gezellige middag in de Kiepe in Nieuwe Pekela. De mobiele bibliotheek is iedere vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur aanwezig in De Kiepe in Nieuwe Pekela. Je kunt hier materialen lenen, maar ook hulp krijgen bij (digitale) vragen of een boek of een tijdschriftje lezen. Je hoeft geen lid te zijn om even binnen te lopen.
De Bieb-Pubquiz
Voor volwassenen is er deze feestelijke middag een leuke quiz. Wat weet je o.a. over Pekela en onze (Groningse) taal ….? Doe mee met de Bieb-Pubquiz en maak kans op leuke prijsjes.
Wil je meedoen met de quiz? Meld je dan even aan, dat kan via de bibliotheeksite www.groningsebibliotheken.nl/Pekela of bij de Kiepe info@dekiepe.nl.
Je kunt je uiteraard ook persoonlijk aanmelden in De Kiepe of in de bibliotheek in DeBinding in Oude Pekela.
Voorlezen en quiz voor kinderen
Voor de allerkleinsten zijn er voorleesverhalen en ook voor oudere kinderen is er een leuke activiteit.
Er is vertier voor alle leeftijden, je bent van harte welkom! De activiteiten zijn gratis en voor iedereen. Kun je er niet precies om 14.00 uur zijn? Dan schuif je iets later aan!
Wanneer: Vrijdag 6 november van 14.00 – 16.00 uur
Waar: De Kiepe, Meidoornlaan 88 Nieuwe Pekela
Bron: Esther Huls
De video vindt u ook HIER.