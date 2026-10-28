Bieb-Pubquiz in de mobiele bibliotheek in de Kiepe

Zonnige momenten na een mistige start, overdag grotendeels droog

Woensdag De woensdagochtend start lokaal eerst met nevel of mist beginnen. Zodra deze nevel en mist zijn opgelost, wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af over Oost-Groningen. Overdag heeft het droge weer veruit de overhand, al schuift er vanuit het noorden af en toe wat meer bewolking over waarbij een enkel lokaal spatje regen niet helemaal uit te sluiten is. Met een maximumtemperatuur van rond de 14°C is het iets koeler dan gisteren, maar nog altijd erg aangenaam herfstweer. De zuidwestenwind waait rustig en matig, 3 Bft. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog bij een zwakke tot matige wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag blijft het overal in de streek droog. Doordat het op meerdere plaatsen opklaart en de wind vrijwel wegvalt, koelt het onder een rustige hemel flink af. De minimumtemperatuur daalt in ons oosten naar een frisse 6°C tot 7°C, waarbij lokaal opnieuw nevel of een mistbank kan ontstaan.

Donderdag Morgen, donderdag 29 oktober, zet het vrij rustige najaarsweer door. Na het oplossen van eventuele ochtendnevel zijn er overdag geregeld zonnige momenten te zien, al trekt er ook weer wat meer bewolking binnendoor. Het blijft op de meeste plekken in onze regio droog. De thermometer geeft ’s middags opnieuw een waarde van rond de 13°C tot 14°C aan. De wind draait meer naar het zuiden en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft. Donderdagavond verloopt eveneens droog en rustig met weinig wind boven land.

Tip van de redactie: Trek een wat warmere jas aan, het is mooi weer, maar wel merkbaar frisser dan de afgelopen dagen.