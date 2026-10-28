Feest bij Jumbo Scheemda

SCHEEMDA – Vanmorgen is de Jumbo in Scheemda na een grote renovatie heropend.
Twee weken geleden sloot de Jumbo in Scheemda de deuren voor een grote renovatie. Inmiddels is de supermarkt weer klaar voor de klanten en het resultaat mag er zijn.
Tijdens de verbouwing is er flink gewerkt. Zo is de voordeur van de Jumbo verplaatst en is er een zelfscansysteem geïnstalleerd. Ook is het pand volledig gasloos gemaakt.
De afgelopen twee weken stonden in het teken van hard werken, verbouwen en opnieuw inrichten. Bedrijfsleider Michael van Dijken kijkt terug op een drukke periode waarin veel werk is verzet om de supermarkt weer helemaal klaar te maken voor de toekomst.
Het harde werken heeft resultaat opgeleverd. De vernieuwde Jumbo is weer open en klaar om de klanten te ontvangen. Het succes van de renovatie mag er zijn!
Tekst en foto’s: Ronnie van der Wal