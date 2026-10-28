Gemeente Oldambt tekent overeenkomst met Afeer, WerkPro en Cosis over hergebruik materialen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat samen met Afeer, WerkPro en Cosis herbruikbare goederen en materialen inzamelen om ze een tweede leven te geven. Daarmee ontstaat er minder afval en worden sociale participatie en werkgelegenheid bevorderd. De vier partijen tekenden hiervoor vanmiddag een overeenkomst.
Repareren of verkopen
Het Afvalbrengstation van de gemeente Oldambt is in de eerste plaats bedoeld om materialen weg te gooien. De circulaire medewerker van de gemeente bekijkt de materialen en wanneer er materialen en of producten zijn die nog geschikt zijn voor de kringloop worden deze apart gehouden. Afeer, WerkPro en Cosis halen deze materialen vervolgens op. Zij repareren de materialen waar nodig en knappen ze op om ze vervolgens weer te kunnen verkopen.
Zinvol werk
“Dit mes snijdt aan twee kanten”, zegt wethouder Ger Klein. “Spullen worden opnieuw gebruikt, waardoor ze niet in het afval verdwijnen. Bovendien levert dit werkgelegenheid op voor medewerkers van Afeer, WerkPro en Cosis. Zij verzamelen, repareren en verkopen de spullen, waardoor zij zinvol werk doen.” “Iedereen wil van waarde zijn”, vult Margreet de Graaf van Cosis aan. “In deze samenwerking komt dat mooi bij elkaar: materialen krijgen een nieuwe bestemming en mensen krijgen de kans om hun talenten in te zetten.“ “Zo dragen we bij aan een samenleving waarin verspilling wordt voorkomen en waarin iedereen mee kan doen”, aldus Michel Hovinga, bestuurder bij Cosis. “Vanuit GoudGoed is alles wat we doen met het oog op hergebruik”, zegt Wouter Tiepel van GoudGoed Winschoten. “Deze samenwerking is een hele mooie kans om hergebruik te stimuleren. Niet voor winst, maar voor waarde.”
Bron: Gemeente Oldambt