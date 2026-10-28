Groningen richt onafhankelijke stichting op voor uitwerking bidbook Culturele Hoofdstad van Europa 2033

GRONINGEN – De gemeente Groningen en provincie Groningen zetten samen een volgende stap in de voorbereiding van een kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa 2033. Voor de uitwerking van het bidbook wordt een onafhankelijke stichting opgericht, die de opdracht krijgt om een breed gedragen plan voor de regio te ontwikkelen.

Na de verkenningsfase, die eerder dit jaar werd afgerond, start nu de volgende fase van het traject: het opstellen van een bidbook. Het bidbook vormt de basis voor een officiële kandidaatstelling van Groningen voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2033.

Onafhankelijke organisatie

Om het proces zorgvuldig en volgens de richtlijnen van de Europese Commissie vorm te geven, wordt een onafhankelijke stichting opgericht. De stichting krijgt een eigen bestuur en een kernteam, waaronder een programmadirecteur en een omgevingsmanager. Daarnaast komt er een Raad van Advies met vertegenwoordigers uit de cultuursector, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, fondsen en overheden. Zij staan het kernteam bij met advies en zijn ook ambassadeurs van Groningen als Culturele Hoofdstad van Europa.

In het bestuur komen:

Harmen van der Hoek (directeur van NITE/Club Guy & Roni én intensief betrokken bij de winnende kandidatuur van LF2018) als bestuursvoorzitter van de stichting;

Joyce Walstra (o.a. directeur-bestuurder Oranjewoud Export Academy en voorzitter MKB Noord);

Francesco Veenstra (o.a. architect, tot dit jaar Rijksbouwmeester);

Carolien Gehrels (voormalig wethouder van Amsterdam en ervaren bestuurder op het snijvlak van cultuur, stedelijke ontwikkeling en economie) als voorzitter van de Raad van Advies en toehoorder van het bestuur.

Nienke Baars (directeur Nationaal Programma Groningen) wordt programmadirecteur van het kernteam. Daarmee staat een stevige basis voor het bidbookteam. De overige namen en functies worden nog verder ingevuld. Gewerkt wordt met onder meer een curatorenteam van jonge cultuurmakers, aangevuld met de Stadsbouwmeester.

Opdracht: meerwaarde voor Groningen, met of zonder titel

De stichting krijgt als opdracht een bidbook te ontwikkelen dat laat zien hoe cultuur de verdere ontwikkeling van Groningen kan versterken. Daarbij gaat het niet alleen om de kansen op de Europese titel, maar vooral ook om de blijvende meerwaarde voor inwoners, organisaties en de regio als geheel.

Het bidbook moet inzicht geven in hoe cultuur kan bijdragen aan maatschappelijke, ruimtelijke, culturele en economische ontwikkelingen. Ook moet duidelijk worden hoe inwoners, culturele organisaties, ondernemers en gemeenten actief bij het traject worden betrokken.

Samenwerking in de hele regio

De gemeente Groningen is formeel kandidaatsteller, maar trekt samen met de provincie, de Economische Agenda van Nij Begun en regiogemeenten op in de voorbereiding. De Culturele Hoofdstad is opgenomen in het meerjarig uitvoeringplan van de Economische Agenda. De brede betrokkenheid van de regio wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor succes.

De komende periode werkt de stichting aan de verdere uitwerking van het bidbook en een cultureel programma dat aansluit bij zowel de ambities van Groningen als de Europese criteria voor Culturele Hoofdstad van Europa.

Vanaf 16 november 2026 wordt de aanmeldperiode voor de bidprocedure opengesteld. De deadline voor het eerste bidbook is naar verwachting 1 oktober 2027. Als de volgende ronde bereikt wordt, zijn er ongeveer 7 tot 8 maanden om een definitief bidbook te maken. In het voorjaar van 2029 kiest de Europese Commissie de Nederlandse Culturele Hoofdstad van Europa in 2033.

Bron: Provincie Groningen