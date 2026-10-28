Hulpdiensten halen overleden persoon uit het water in Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen is in het kanaal langs de Hoofdstraat in Ter Apel een overleden persoon aangetroffen.
De hulpdiensten werden vanmorgen om negen uur gealarmeerd voor een persoon te water langs de Hoofdstraat in Ter Apel. Het slachtoffer, een man, is door agenten uit het water gehaald. Er is nog geprobeerd om eerste hulp te verlenen maar dat mocht niet baten. De man was overleden.
De politie is een onderzoek gestart naar wie deze man is en hoe hij om het leven is gekomen.
Er is nog geprobeerd om eerste hulp te verlenen maar dat mocht niet baten. De man was overleden. We starten een onderzoek naar wie deze man is en hoe hij om het leven is gekomen.— Politie Groningen (@POL_Groningen) October 28, 2026