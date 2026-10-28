Jonge Sassen kondigt grotere acties aan: “As dat nait gebeurt, dan staarft het oet”

NIJSCHAANZE – De actiegroep Jonge Sassen is niet van plan om het bij de recente stickeractie op plaatsnaamborden te laten. Samen met de Limburgse actiegroep Plat! Limburg beplakten zij vorige week meerdere plaatsnaamborden met de Nedersaksische en Limburgse namen van dorpen en steden. Hier in de regio ging het om de borden bij Oudeschans en Bad Nieuweschans. Bij Groningen1 liet actievoerder Roel weten dat dit pas het begin is. Er staan nu al veel grotere acties op de planning.

Met het beplakken van plaatsnaamborden in het Limburgs en Saksisch wilden de actiegroepen aandacht vragen voor de zichtbaarheid en bescherming van regionale talen. Volgens Roel is het tijd dat er daadwerkelijk iets verandert, want vanuit de overheid blijft concrete steun voor het Nedersaksisch achter.

Roel: “We willen geern dat Saksisch meer zichtboar wordt in de open boare ruumte. We willen dat de gemeenten en de provinsies dat ook aansturen bij het rijk, en dat het rijk verplicht wordt om doar wat meer aan te doun. Het rijk denkt nou dat ze der nait veul mee hoven te doun.”

De actiegroep wijst op het enorme verschil in financiële ondersteuning tussen de verschillende regionale talen in Nederland. Waar voor het Fries miljoenen beschikbaar zijn, moet het Saksisch, ondanks een groot aantal sprekers in het noorden en oosten van het land het doen met een fractie van dat bedrag.

“Voor het Fries wordt 18 miljoen vrijgemakt, moar voor het Saksisch maar 75.000 euro. Dat stoat nou nait in verhoolding met mekoar. Saksisch mout in het onderwies, moar ook dat ie dokumenten opsturen kinnen in ’t Saksisch. En dat het stimuleerd wordt in de open boare ruumte.”

Groter

Landelijke politieke ambities heeft Jonge Sassen voorlopig nog niet, maar het actievoeren wordt op korte termijn wel stevig opgeschaald. Om de druk op gemeenten, provincies en Den Haag op te voeren, wordt de volgende plakactie aanzienlijk groter.

“We goan nog nait de politiek in. Wat we nou aan zitten te denken is 100 steden en dorpen beplakken, dat is wel wat meer as nou. Dat is ook een duidelijke boodschap noar de politiek.”

De noodzaak is volgens Roel hoog. Zonder actie en een vaste plek in het onderwijs dreigt de taal langzaam uit de regio te verdwijnen, terwijl jongeren juist weer trots mogen voelen voor hun streektaal.

“Ik denk dat jongelui groots mouten wezen op hun taal, dat het genormaliseerd wordt in het onderwies. As dat nait gebeurt, dan sterft het uit.”