Juridisch Loket opent spreekuur in Veendam voor juridische vragen en problemen

VEENDAM – Vanaf 11 november 2026 kunnen inwoners van Veendam en omgeving met een laag inkomen met juridische vragen terecht bij een nieuw tweewekelijks inloopspreekuur van het Juridisch Loket. Het spreekuur vindt plaats bij het Informatieplein in de Bibliotheek Veendam. Dit nieuwe spreekuur, naast de bestaande locatie in de stad Groningen, brengt juridische hulp dichter bij inwoners van Veendam en omgeving.

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting met een landelijk netwerk van zo’n 400 juristen op ruim 50 locaties. De organisatie helpt mensen met juridische vragen en problemen. Wekelijks nemen zo’n 9.000 mensen in heel Nederland contact op met het Juridisch Loket voor gratis persoonlijk juridisch advies.

Het Juridisch Loket helpt mensen die verdwaald zijn of vastlopen in regels, wetten en afspraken. Mensen met een laag inkomen, binnen de inkomensgrens voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Wrb), kunnen langskomen of bellen voor gratis persoonlijk juridisch advies. Daarnaast biedt het Juridisch Loket online juridische tips, informatie en voorbeeldbrieven voor iedereen.

Uitbreiding in de provincie Groningen

Het Juridisch Loket wil de drempel om juridische hulp te zoeken zo laag mogelijk maken. Daarom kiest de organisatie onder andere voor goed bereikbare en toegankelijke locaties. ‘Het Juridisch Loket werkt door het hele land. In de provincie Groningen hebben we sinds 2005 een locatie in de stad Groningen. We wilden onze dienstverlening in de provincie graag verder uitbreiden. Door dichter bij de mensen aanwezig te zijn, maken we de stap om juridische hulp te vragen kleiner’, vertelt Carin Roelands, regioregisseur Noord bij het Juridisch Loket.’Met het tweewekelijkse inloopspreekuur in Veendam zetten we daarin een mooie stap. Ook zijn bij het Informatieplein verschillende maatschappelijke organisaties actief, waaronder Humanitas, initiatieven van de gemeente en de VKB (kredietbank). Het is waardevol dat we zo dicht bij elkaar zitten. Daardoor kunnen we mensen goed helpen en hen, waar nodig, naar elkaar doorverwijzen.’

Gratis juridisch advies

Tijdens het spreekuur kunnen inwoners met een laag inkomen langskomen voor gratis juridisch advies. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen stellen over huur en wonen, arbeidscontracten, uitkeringen, schulden, alimentatie of aankopen en garantie.

Het inloopspreekuur vindt elke twee weken plaats, in de even weken op woensdag van 10.00 – 12.00 uur bij het Informatieplein in de Bibliotheek Veendam, Museumplein 5e, 9641AD Veendam. Een afspraak maken is niet nodig.

Het Juridisch Loket is daarnaast elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 0800 – 8020 (gratis). Praktische informatie, tips en voorbeeldbrieven zijn te vinden op juridischloket.nl.

Over het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting met een landelijk netwerk van zo’n 400 juristen op ruim 50 locaties in het land die mensen met juridische problemen en vragen helpt. Gratis persoonlijke hulp en advies van een juridisch adviseur (via 0800-8020 of op locatie) is er voor mensen met een inkomen onder de Wrb-grens.

Online (juridischloket.nl) vindt iedereen antwoorden op veelgestelde vragen, informatie en voorbeeldbrieven. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bron: Het Juridisch Loket