DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Dörpen
Vanmiddag is bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Dörpen een 58 jarige automobilist gewond geraakt. Zijn witte BMW kreeg, volgens de verklaring van de man, om 12.41 uur een klapband. Daardoor botste de wagen meerdere keren tegen de middenvangrail en kwam vervolgens op de linker rijbaan tot stilstand. De bestuurder raakte hierbij gewond. Zijn 56 jarige passagier kwam met de schrik vrij. De BMW raakte total loss en moest worden afgesleept.
Papenburg
Gisteren is tussen 15.00 en 21.30 uur bij een woning aan de Kantstraße in Papenburg ingebroken. De daders doorzochten de kamers en gingen er met meerdere gouden kettingen vandoor. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.