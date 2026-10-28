Meer dan 30 hobbyisten laten hun werk zien op de hobbymarkt in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 31 oktober is er van 11.00 tot 16.30 uur in ’t Kruispunt te Vlagtwedde voor het eerst een hobbymarkt. Meer dan 30 hobbyisten laten zien wat ze in hun vrijetijd maken.
Over twee maanden is het al december, misschien is er iets voor u bij; kerstartikelen zullen zeker niet ontbreken. Er is houtsnijwerk, keramiek, sieraden, edelstenen, open boeken en nog veel meer.
De entree en parkeren is gratis. Kom eens kijken en laat deze eerste hobbymarkt een succes worden.
Beatrixstraat 13 Vlagtwedde
Bron: Willy Tiekstra